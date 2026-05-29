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Estados Unidos exige liberación de líder indígena en Nicaragua en ‘estado crítico’

Brooklyn Rivera, de 73 años, fue detenido por la policía en 2023 en su casa de la localidad caribeña de Bilwi y es considerado un “preso de conciencia” por Amnistía Internacional.

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Por AFP
sta fotografía distribuida el 27 de mayo de 2026 por el medio oficial El 19 Digital muestra al preso político indígena Brooklyn Rivera acostado en una cama del hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua; él está preso desde 2023.
sta fotografía distribuida el 27 de mayo de 2026 por el medio oficial El 19 Digital muestra al preso político indígena Brooklyn Rivera acostado en una cama del hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua; él está preso desde 2023. (HANDOUT/AFP)







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