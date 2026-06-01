El Mundo

Expreso político exiliado en Costa Rica tras muerte de Brooklyn Rivera: el régimen de Nicaragua ‘convirtió la prisión política en una sentencia de muerte’

Óscar René Vargas relata la desatención médica que se vive en las cárceles de Nicaragua tras el fallecimiento del líder indígena Brooklyn Rivera.

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Por Yucsiany Salazar
sta fotografía distribuida el 27 de mayo de 2026 por el medio oficial El 19 Digital muestra al preso político indígena Brooklyn Rivera acostado en una cama del hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua; él está preso desde 2023.
Imagen divulgada por el gobierno de Nicaragua esta semana, cuando dio a conocer por primera vez en casi tres años la condición de salud del líder Brooklyn Rivera. (HANDOUT/AFP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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