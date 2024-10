Donald Trump y Kamala Harris ponen foco en latinos y migración

Washington. “Amo a los hispanos”, afirmó Donald Trump este jueves en un mitin, donde despotricó contra la inmigración irregular. Esto ocurre antes de que Kamala Harris haga campaña con Jennifer Lopez, Maná y los Tigres del Norte en busca del voto latino, a cinco días de las elecciones.

“Amo a los hispanos. Son trabajadores y emprendedores; grandes personas. Son cariñosos, a veces demasiado cariñosos, si quieren que diga la verdad”, expresó el candidato republicano en Nuevo México, un estado que, según las encuestas, se inclina hacia la vicepresidenta Kamala Harris.

Pero su discurso se centró, como de costumbre, en su retórica antimigrante.

LEA MÁS: Kamala Harris llama a los estadounidenses a escribir ‘nuevo capítulo’ frente a Donald Trump

“Los migrantes ilegales que llegan a este país matan gente todos los días” y “están desatando una violenta ola de asesinatos por todo Estados Unidos”, dijo sin pruebas.

No mencionó la última controversia de la campaña, que surgió luego de que el magnate prometiera proteger a las mujeres “les guste o no”.

Las encuestas reflejan una brecha de género. Las mujeres apoyan a la vicepresidenta demócrata, mientras que los hombres se inclinan por el expresidente republicano.

Por eso Harris, comprometida en la defensa del derecho al aborto, calificó como “muy ofensivas” las declaraciones de Trump.

Trump, de 78 años, tiene agendada una entrevista con el comentarista conservador Tucker Carlson en Arizona y un mitin en Nevada, dos estados clave en el oeste del país.

A cinco días de las elecciones, Donald Trump intensifica su retórica antimigrante mientras Kamala Harris apela al voto hispano en actos con artistas latinos.

Elección se torna polémica

A pocos días de las elecciones, las polémicas se suceden.

El miércoles, Trump subió a un camión de basura y, con un chaleco naranja y amarillo fosforescente, ofreció un mitin en protesta contra el presidente Joe Biden por llamar “basura” a sus seguidores.

Trump buscó sacar ventaja del desliz, aunque Harris se desmarcó del comentario y Biden aclaró que se refería a “la retórica odiosa” de un humorista pro-Trump que en un mitin comparó a Puerto Rico con una “isla flotante de basura”.

La declaración ofendió a los puertorriqueños, quienes no pueden votar si residen en la isla, aunque sí pueden hacerlo en los estados continentales.

La controversia continúa. El artista Nicky Jam retiró su apoyo a Trump.

El equipo de campaña de Harris publicó un anuncio en español sobre el comentario. Una voz en off sentencia: “El 5 de noviembre Trump descubrirá que la basura de una persona es el tesoro de otra”.

El candidato presidencial republicano, el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, realiza un mitin de campaña en el Aeropuerto Internacional Sunport de Albuquerque, Nuevo México. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)

Voto latino toma fuerza en cierre de campaña

Más de 60 millones de estadounidenses votaron anticipadamente en estas elecciones reñidas, donde cada voto cuenta.

Aunque los latinos suelen apoyar a los demócratas, los republicanos han reducido esta ventaja en los últimos años.

La última encuesta del New York Times/Siena da a Harris un 52% de intención de voto entre los hispanos, frente al 42% para su rival republicano.

La exfiscal intenta ampliar su ventaja entre los hispanos, sobre todo en los siete estados claves que, según los sondeos, decidirán el próximo presidente de Estados Unidos.

LEA MÁS: Latinos en Pensilvania protestan contra Donald Trump por comentarios sobre Puerto Rico

Harris afirma conocer mejor a los latinos por ser hija de inmigrantes y no haber crecido rodeada de riquezas, como Trump.

Su equipo multiplicó los anuncios en diversos medios, en español, inglés y spanglish, para conectar con los latinos. En uno de los últimos, apuesta por la cumbia: “Kamala es buena gente, no caigas en la trampa, no votes por el trompas, no se equivoque compa…”

La música también formará parte de un mitin en Nevada, donde participará la banda mexicana Maná. Jennifer Lopez, con 250 millones de seguidores en redes sociales, también dará un discurso.

En Phoenix, Arizona, habrá otro acto con los Tigres del Norte, una agrupación popular entre mexicanos.

A medida que se acercan las elecciones, crece la inquietud por una posible impugnación de los resultados o incluso estallidos de violencia si Trump pierde.

El expresidente nunca reconoció su derrota en 2020 y ya habla de “trampas” en Pensilvania, uno de los estados más codiciados en el noreste del país.