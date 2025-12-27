El Mundo

Diez cómplices de Bolsonaro en trama golpista puestos en arresto domiciliar

Se trata de exfuncionarios del gobierno de Bolsonaro que participaron en el intento golpista en tareas como planear acciones violentas, buscar sustento jurídico para el golpe o difundir campañas de desinformación en redes sociales

Por AFP
