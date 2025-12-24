El Mundo

Expresidente Jair Bolsonaro sale de prisión e ingresa a hospital para cirugía

Exmandatario debe ser operado este jueves de una hernia inguinal; se desconoce cuánto tiempo estará hospitalizado

Por AFP
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro fue trasladado en un convoy desde las dependencias de la Policía Federal, donde cumple su condena, hasta el hospital DF Star. Foto: (SERGIO LIMA/AFP)







Jair BolsonaroBrasilExpresidente de Brasilcárcel por intento de golpe de EstadoIntento de golpe de Estado
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

