El Mundo

Diálogos sobre conflicto en Ucrania se realizan en Estados Unidos por tercer día consecutivo

Las tropas rusas han acelerado este año sus conquistas en el frente ucraniano, donde controlan aproximadamente el 19% del territorio

EscucharEscuchar
Por AFP
US Capitol in Washington on December 21, 2022 and Russian President Vladimir Putin during the 10th National Congress of Judges in Moscow on November 29, 2022. (Photo by Mandel NGAN and Mikhail Metzel / various sources / AFP)
Kiev y sus aliados europeos afirman que la invasión, la mayor y más mortífera en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, supone una apropiación ilegal de territorio sin provocación previa. (MANDEL NGAN MIKHAIL METZEL/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosUcraniaRusia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.