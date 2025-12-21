Diálogos sobre conflicto en Ucrania se realizan en Estados Unidos por tercer día consecutivo

Kiev y sus aliados europeos afirman que la invasión, la mayor y más mortífera en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, supone una apropiación ilegal de territorio sin provocación previa.

Miami, Estados Unidos. Los diálogos sobre la guerra en Ucrania iban a reanudarse este domingo en Miami por tercer día consecutivo, comentó el negociador de Kiev, mientras el Kremlin indicó que su enviado recibiría las enmiendas a la propuesta del plan de Estados Unidos para llevarlas a Rusia.

Washington propuso un plan para terminar la guerra hace más de un mes. Pero el texto inicial, percibido por Ucrania y sus aliados europeos como demasiado favorable a las demandas de Moscú, ha sido desde entonces revisado tras consultas con Kiev.

El enviado ruso Kirill Dmitriev llegó el sábado a Miami, donde delegaciones ucranianas y europeas están reunidas desde el viernes para negociar bajo la mediación del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

Dmitriev “debería recibir información sobre lo que han desarrollado estadounidenses y europeos”, comentó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la televisión estatal rusa. “Regresará a Moscú, presentará su informe y discutiremos qué hacer a continuación”, añadió.

El principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, aseguró por su parte que iba comenzar el tercer día de diálogos con sus contrapartes estadounidenses este domingo en Miami.

Los detalles de la nueva versión del plan no se conocen. Según el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, implica concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales.

Los enviados de Kiev y Moscú deben reunirse por separado con Witkoff y Kushner. Este domingo Rusia desmintió la preparación de una reunión tripartita con los ucranianos y estadounidenses, como había dicho Zelenski.

No obstante, el líder ucraniano dijo el domingo que fueron “constructivas” las conversaciones entre los negociadores estadounidenses, europeos y ucranianos y que avanzaban “a un ritmo bastante rápido”. Sin embargo, reconoció que “mucho depende de si Rusia siente la necesidad real de poner fin a la guerra”.

“Lamentablemente, las señales que provienen de Rusia siguen siendo negativas: ataques a lo largo del frente, crímenes de guerra rusos en las zonas fronterizas y continuos ataques contra nuestra infraestructura”, publicó Zelenski en X.

La guerra continúa

Las tropas rusas han acelerado este año sus conquistas en el frente ucraniano, donde controlan aproximadamente el 19% del territorio. El viernes, el presidente Vladimir Putin celebró que sus tropas ganaran terreno y prometió más en las próximas semanas.

“En la última semana, Rusia ha lanzado aproximadamente 1.300 drones de ataque, casi 1.200 bombas aéreas guiadas y 9 misiles de diversos tipos contra Ucrania”, escribió Zelenski en X.

La región de Odesa y el sur del país han sido “los más afectados”, añadió. En Odesa los ataques implacables causaron estragos en puertos, puentes e instalaciones energéticas, matando a ocho personas el sábado.

Mientras en la región fronteriza de Sumi, el ejército ucraniano lucha por repeler una incursión de las tropas rusas. Ucrania dijo que 50 personas fueron trasladadas por la fuerza a Rusia.

“Los invasores rusos se robaron a cinco decenas de civiles, la mayoría mujeres ancianas, de una pequeña localidad de Grabovske” el jueves, dijo el ministro de Relaciones Exteriores Andrii Sibiga. Rusia no comentó oficialmente sobre el asunto.

¿Llamada entre Putin y Macron?

Peskov dijo en una entrevista publicada el domingo que Putin expresó su disposición a hablar con su par francés, Emmanuel Macron, sobre el conflicto. Macron mantuvo varias conversaciones telefónicas con Putin en los meses previos al conflicto y durante los primeros meses de la invasión, en un intento por involucrar al veterano líder del Kremlin.

Putin ha “expresado su disposición a entablar un diálogo con Macron”, declaró Peskov a la agencia estatal de noticias RIA Novosti. “Por lo tanto, si existe voluntad política mutua, esto solo puede valorarse de forma positiva”, añadió.

La oficina de Macron afirmó que la disposición al diálogo manifestada por Putin era “bienvenida”. Putin ordenó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, describiéndola como una “operación militar especial” para desmilitarizar el país y evitar la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Kiev y sus aliados europeos afirman que la invasión, la mayor y más mortífera en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, supone una apropiación ilegal de territorio sin provocación previa.