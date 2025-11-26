El Mundo

Demócratas acusan a Donald Trump de usar al FBI para intimidar al Congreso tras críticas a sus órdenes militares

Legisladores demócratas denuncian que Donald Trump utilizó al FBI para acosarlos luego de pedir a militares rechazar “órdenes ilegales”.

Por AFP
El Capitolio de Estados Unidos con la bandera estadounidense ondeando frente a su cúpula, visto a través de una reja, en Washington D.C.
“Ninguna intimidación o acoso nos detendrá jamás de hacer nuestro trabajo y honrar nuestra Constitución”, compartieron los demócratas de la Cámara de Representantes.







