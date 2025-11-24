El Mundo

Pentágono investiga a senador por llamar a militares a desobedecer ‘órdenes ilegales’ del gobierno de Trump

El Departamento de Defensa de Estados Unidos abrió una investigación contra el senador y ex piloto naval Mark Kelly por instar a militares a rechazar “órdenes ilegales”.

EscucharEscuchar
Por AFP
(FILES) In this file photo taken on August 25, 2013, The Pentagon is seen from the air over Washington, DC. - The US Defense Department announced on March 20, 2020, it has successfully tested an unarmed hypersonic missile, a weapon that could potentially overwhelm an adversary's defense systems. The Pentagon said a test missile flew at hypersonic speeds -- more than five times the speed of sound, or Mach 5 -- to a designated impact point. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (SAUL LOEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpMark KellyPentágono
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.