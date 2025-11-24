El Mundo

Jefe del Estado Mayor de Estados Unidos visitará Trinidad y Tobago para tratar narcotráfico en medio del despliegue en el Caribe

Dan Caine, jefe del Estado Mayor de Estados Unidos viajará a Trinidad y Tobago para reunirse con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar.

EscucharEscuchar
Por AFP
Caine se reunirá con la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar. (-------------------)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Despliegue militarCaribeEstados UnidosTrinidad y Tobago
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.