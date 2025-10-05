El Mundo

Despliegue de Guardia Nacional en Chicago: Trump envía 300 soldados

Mandatario estadounidense ordenó el despliegue de soldados, desafiando a las autoridades locales

Por AFP
Agentes enmascarados de la Patrulla Fronteriza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EE. UU. se encuentran detrás de un cordón policial mientras residentes del vecindario de Brighton Park en Chicago
Agentes enmascarados de la Patrulla Fronteriza, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EE. UU., detrás de un cordón policial, en el vecindario de Brighton Park, en Chicago. Foto: (OCTAVIO JONES/AFP)







