Juez federal investiga posible venganza de Gobierno de Trump contra salvadoreño deportado por error

Ábrego, originario de El Salvador y residente en Maryland, fue deportado en marzo pese a una sentencia del 2019 que impedía su expulsión debido al riesgo de persecución por pandillas

Por Europa Press
Kilmar Abrego García, migrante salvadoreño residente en Estados Unidos, este lunes con su esposa Jennifer Vásquez a su llegada a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore poco antes de su arresto. Fotografía: (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







Kilmar Ábrego Donald Trump Estados Unidos El Salvador
