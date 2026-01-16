El Mundo

Daniel Ortega reemerge para hacer solicitud sobre Nicolás Maduro

Dictador de Nicaragua se refiere a captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Por AFP
Esta foto, publicada por el medio oficial El 19 Digital el 25 de septiembre de 2025, muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la copresidenta Rosario Murillo asistiendo al desfile conmemorativo del 46.º aniversario de la Policía Nacional de Nicaragua en Managua. Estados Unidos pretende robar las reservas petroleras de Venezuela mediante el despliegue de buques de guerra en el Caribe, declaró el presidente nicaragüense Daniel Ortega el 25 de septiembre de 2025.
Rosario Murillo y Daniel Ortega en setiembre. (JAIRO CAJINA/AFP)







