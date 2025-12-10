El Mundo

Cuerpos hallados en Colombia podrían ser dominicanos muertos en bombardeos de Estados Unidos según Petro

Gustavo Petro pidió investigar dos cadáveres encontrados y afirmó que podrían ser dominicanos muertos en bombardeos de Estados Unidos contra narcolanchas en el Caribe.

EscucharEscuchar
Por AFP
En un video compartido por el mandatario en la red social X, se ve a pobladores cavar una fosa en una playa, mientras un cuerpo con un brazo mutilado yace sobre la orilla del mar. (PAOLA MAFLA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gustavo PetroColombiaEstados UnidosCaribeCuerposDominicanos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.