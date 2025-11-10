El Mundo

Hijo de Gustavo Petro es acusado de corrupción

La Fiscalía colombiana imputó a Nicolás Petro, quien ya enfrenta otro juicio, por seis delitos de corrupción. Conozca los detalles.

EscucharEscuchar
Por AFP
Gustavo Petro afirmó que los directivos de NSO Group llevaron en avión el dinero desde un hangar policial en Colombia.
Sin presentar pruebas, el presidente estadounidense Donald Trump acusa desde octubre a Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico” e impuso sanciones financieras contra él y sus allegados, entre ellos su hijo mayor. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gustavo PetroColombiaCorrupciónHijoNicolás Petro
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.