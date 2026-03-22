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Cuba activa medidas ante ‘la posibilidad de una agresión militar’ de Estados Unidos

El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossio afirmó que el ejército se prepara para una agresión de Estados Unidos. La isla sufre su segundo apagón total en una semana

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Por AFP
Apagón eléctrico en Cuba
El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossio afirmó que el ejército se prepara para una agresión de Estados Unidos. La isla sufre su segundo apagón total en una semana. (YAMIL LAGE/AFP)







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