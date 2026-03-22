El Mundo

Cuba sufre segundo apagón nacional en menos de una semana

Isla atraviesa grave crisis a raíz del bloqueo energético de Estados Unidos

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Por AFP
Apagón eléctrico en Cuba
Personas transitan por una calle sin luz durante un apagón nacional en La Habana, Cuba, este sábado 21 de marzo. (YAMIL LAGE/AFP)







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