Cuba restablece su red eléctrica tras apagón masivo que dejó sin luz a dos tercios de la isla

Cuba restableció su red eléctrica, un día después de que una avería agravada por la falta de combustible

La Habana, Cuba. Cuba restableció este jueves su red eléctrica, un día después de que una avería agravada por la falta de combustible debido al cerco energético de Estados Unidos dejara sin luz a dos tercios del país.

Los apagones se han incrementado desde que la administración de Donald Trump impuso a Cuba un bloqueo energético de facto tras el derrocamiento del mandatario venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana, y el cese, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo desde Caracas a la isla.

El centro y el oeste del país, incluida la capital, estuvieron sin electricidad desde el miércoles a mediodía debido a una avería que provocó una desconexión “inesperada” de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal de la isla, según informó el Ministerio de Energía y Minas.

Varios barrios de La Habana contaban con electricidad el jueves por la mañana, constató la AFP, aunque el restablecimiento del servicio ha sido muy lento.

“Esta madrugada quedó interconectado el Sistema Eléctrico, desde Guantánamo hasta Pinar Del Río”, provincias en los extremos este y oeste de la isla, informó el ministerio en X.

“Continúa la incorporación de unidades de generación (eléctrica)” para que la corriente siga llegando a la población, precisó el gobierno.

Falta de combustible

Las autoridades precisaron que aunque una avería en la principal termoeléctrica del país fue “el detonante de la caída”, la “causa fundamental” fue “la debilidad del sistema eléctrico por la indisponibilidad de combustible” para alimentar generadores de apoyo.

La generación del país está sostenida por una red de termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación.

La isla de 9,6 millones de habitantes ha experimentado cinco apagones generalizados desde finales de 2024.

Además, los cubanos soportan a diario larguísimos cortes programados. La capital cubana ha tenido en los últimos días cortes de más de 15 horas, que en las provincias pueden prolongarse por más de un día.

Desde el 9 de enero no ha llegado a Cuba ningún tanquero, lo que obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

Para justificar su política, Washington alega la “amenaza excepcional” que representa Cuba, una isla caribeña situada a tan solo 150 km de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadounidense, debido a sus relaciones con China, Rusia e Irán.

La Habana acusa a Trump de querer “asfixiar” la economía de la isla comunista, sometida a embargo estadounidense desde 1962 y que en los últimos años ha sufrido un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.