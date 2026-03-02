El Mundo

Negocios privados importan petróleo a Cuba

Un isotanque procedente de Estados Unidos llegó a El Mariel en medio de la crisis energética agravada por tensiones con Washington

Por AFP
ONU advierte colapso humanitario en Cuba por falta de crudo
Por primera vez en casi 70 años, la isla comunista autorizó la importación de combustible por vías privadas. (ADALBERTO ROQUE/AFP)







CubaEstados UnidosCrisis energéticaDonald TrumpNicolás MaduroVenezuela
