Ecuador expulsa a embajador de Cuba y a toda la misión diplomática

Gobierno de Ecuador anunció la expulsión de la diplomacia de Cuba.

Quito, Ecuador.El gobierno de Ecuador expulsó el miércoles al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el país junto a toda su misión diplomática, informó la cancillería.

El presidente Daniel Noboa es un estrecho aliado en la región del mandatario estadounidense Donald Trump, cuyo gobierno ha endurecido las medidas de bloqueo contra Cuba. La víspera, Ecuador ordenó terminar las funciones del embajador José María Borja en La Habana.

Sin detallar razones, la cancillería ecuatoriana declaró persona “non grata” a Gutiérrez y concedió “un plazo de 48 horas (...) para que el Embajador y todos los funcionarios de esa Misión Diplomática abandonen el territorio nacional”, según un comunicado.

La expulsión ocurre a días de la reunión que tendrá Trump con los gobernantes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el 7 de marzo.

Un periodista de la AFP observó a varios militares fuertemente armados y policías caminar por los exteriores de la embajada cubana en Quito.

Según el comunicado, Ecuador ampara la decisión en la Convención de Viena, que le permite a un Estado declarar persona non grata a un miembro del personal diplomático en “cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión”.

La relación entre Washington y Quito se ha afianzado desde 2023, cuando Noboa asumió el poder. Ambos países sostienen cooperación en materia de seguridad e inteligencia para la lucha contra el narcotráfico.

Trump dijo a finales de febrero que estudia una “toma de control amistosa” de Cuba al tiempo que impone desde inicios de año un bloqueo energético a la isla comunista, ubicada a solo 150 kilómetros de la costa de Florida.

El mandatario estadounidense considera a Cuba una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional estadounidense.