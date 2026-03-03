Columnistas

Cuba sin luz, sin agua y sin futuro: el derrumbe final de la Revolución

De un siglo a otro, la percepción sobre la Revolución cubana ha variado radicalmente. Para mi generación, que ya se despide, fue la rebeldía heroica representada por un puñado de jóvenes barbudos que peleaban en la Sierra Maestra por conquistar el futuro

Por Sergio Ramírez
Cuba
Ante la crisis de combustibles en Cuba, han resurgido en La Habana opciones como los bicitaxis. Esta foto es del pasado 13 de febrero. (YAMIL LAGE/AFP)







