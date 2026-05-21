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Corte Internacional de Justicia emite criterio que podría tener implicaciones para las relaciones laborales a nivel mundial

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) había sido solicitada para emitir una opinión consultiva sobre el derecho a la huelga.

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Por AFP
Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos.
Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos. (Corte Internacional de Justicia/Corte Internacional de Justicia)







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