Rusia advierte del ‘riesgo real’ de una Tercera Guerra Mundial

Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió este lunes del “riesgo real” de que el conflicto en Ucrania sea el desencadenante de una Tercera Guerra Mundial.

“El peligro es serio, es real. No se puede subestimar”, afirmó Lavrov durante una intervención en la televisión rusa recogida por la agencia de noticias Interfax. Lavrov comparó la situación actual con la de la conocida como Crisis de los Misiles de 1962, pero el jefe de la diplomacia rusa recordó que “en esa época había reglas, reglas escritas”.

“Las normas de conducta estaban muy claras. Estaba claro en Moscú cómo se estaba comportando Washington y Washington tenía claro cómo se estaba comportando Moscú, (pero) ahora quedan pocas normas”, argumentó. Entonces, en 1962, “había un canal de comunicación en el que los dirigentes confiaban”.

“Ahora no existe ese canal y nadie está intentando crearlo. Hay intentos tímidos que se han hecho en la primera fase, pero no han dado resultado”, aseguró. Así, mencionó el tratado START, “pero al mismo tiempo otros instrumentos de control y no proliferación han quedado prácticamente destruidos”.

Lavrov reprochó a Estados Unidos que “hayan enviado muchas armas a Ucrania a pesar de nuestras advertencias” y que hayan “azuzado su esencia rusófoba”. Estados Unidos es un importante donante financiero y militar para Ucrania, y un patrocinador clave de las sanciones contra Rusia.

La semana anterior, el presidente estadounidense Joe Biden anunció $800 millones en ayuda militar adicional para que el Ejército ucraniano pueda repeler a las tropas rusas en la región de Donbás, y aseguró que su homólogo Vladímir Putin “nunca tendrá éxito” en la ocupación del país vecino.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, asistiendo a una conferencia "Relaciones internacionales digitales 2022" en la Universidad Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. (HANDOUT/AFP)

Al ser interrogado por qué estaba haciendo Moscú para evitar esta Tercera Guerra Mundial, Lavrov destacó que “Rusia ya ha hecho mucho de muchas maneras durante años”.

“Durante la Administración de (Donald) Trump defendimos al más alto nivel que Moscú y Washington reafirmaran la declaración de (Mijail) Gorbachov y (Ronald) Reagan de 1987 de que no puede haber vencedores en una guerra nuclear y que no debe pasar jamás. Pedimos al equipo de Trump que retomara esta declaración tan importante, importante para nuestros pueblos, pero también para el mundo entero”, explicó Lavrov.

“Desgraciadamente no conseguimos convencer a nuestros colegas de que fuera necesaria esta iniciativa y en junio del año pasado, durante la reunión de Ginebra nuestros presidentes realizaron esa declaración”, destacó. Además, Lavrov aseveró que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han realizado una declaración similar. “Y esa es nuestra postura de principios”, finalizó.

Negociaciones de paz se mantienen

A pesar del mensaje enviado por Lavrov este lunes, Rusia continuará las negociaciones de paz con Ucrania. “Seguiremos manteniendo negociaciones con el equipo enviado por (el presidente ucraniano Volodímir) Zelenski, y los contactos continuarán”, subrayó.

Lavrov acusó al presidente ucraniano de “aparentar” que negocia. “Es un buen actor (...), si se observa con atención y se lee con cuidado lo que dice, se encontrarán miles de contradicciones”, afirmó Lavrov. Respecto al conflicto en Ucrania, se mostró confiado de que “todo terminará seguramente con la firma de un acuerdo”.

“Pero los parámetros de este acuerdo serán definidos por la situación en que estén los combates cuando el acuerdo se vuelva una realidad”, agregó Lavrov.

La invasión de Rusia en Ucrania inició el pasado 24 de febrero. (SERGEI SUPINSKY/AFP)

Reino Unido enviará tanques a Ucrania

En tanto, el Reino Unido proporcionará a Ucrania un “pequeño número” de tanques lanzamisiles antiaéreos Stormer, según anunció el lunes el secretario de Defensa británico, Ben Wallace.

En una intervención en el Parlamento el lunes, Wallace aseguró que los misiles antiaéreos Starstreak prometidos a Ucrania han sido “desplegados y utilizados desde hace tres semanas para defenderse y defender su territorio”. Además, “puedo anunciar a la cámara que daremos un pequeño número de vehículos blindados equipados con lanzadores para estos misiles antiaéreos”, precisó el ministro a los diputados.

“Estos vehículos Stormer dotarán a las fuerzas ucranianas de capacidades antiaéreas de corto alcance diurnas y nocturnas”, subrayó. Wallace también dijo que el Reino Unido estima en “alrededor de 15.000 los soldados rusos que han muerto durante la ofensiva” en Ucrania.

Hasta ahora, el Reino Unido ha suministrado a Ucrania 5.000 misiles antitanque, cinco sistemas de misiles antiaéreos con más de 100 misiles y 4,5 toneladas de explosivos. A esto se sumaron recientemente equipos militares por valor de 100 millones de libras ($127), 120 vehículos blindados, enumeró el ministro.