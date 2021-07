– No hay precedentes recientes. Este tipo de persecución—detener simultáneamente a los principales líderes democráticos que aspiran a competir en las elecciones presidenciales, a representantes de la sociedad civil y el sector privado— y la velocidad con la que se ha hecho, no lo habíamos visto desde las épocas de las dictaduras militares. No he visto algo similar en la región en las últimas dos décadas y medias, probablemente desde los tiempos de la dictadura de Alberto Fujimori, en Perú.