Asamblea de ONU exige por segunda vez ‘cese inmediato’ de hostilidades en Ucrania

Nueva York. Rusia volvió a quedar aislada este jueves en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde obró para evitar la aprobación de una resolución, la segunda en menos de un mes, que pide el “cese inmediato” de las hostilidades rusas en Ucrania y el fin de los ataques contra civiles.

Con 140 votos a favor, 5 en contra y 38 abstenciones, la comunidad internacional aprobó esta nueva resolución presentada por Ucrania, y promovida por México y Francia, sobre las “consecuencias humanitarias de la agresión” rusa, que en menos de un mes provocó el desplazamiento de 10 millones de personas, 3,5 millones de las cuales refugiadas en el extranjero. La mitad niños.

La resolución “pide el cese inmediato de las hostilidades por Rusia contra Ucrania, en particular los ataques contra civiles y objetivos civiles”, así como la “protección de civiles, personal humanitario, periodistas y personas en situación vulnerable, como mujeres y niños.

Además de condenar “todas las violaciones de la legislación humanitaria internacional”, el texto de cuatro páginas, “reitera” el llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres para que Rusia “retire inmediata, completa e incondicionalmente” todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania .

Esta es la segunda derrota consecutiva que sufre Rusia en la ONU, después de que la víspera una resolución presentada por dicho país, también sobre la situación humanitaria, fue rechazada en el Consejo de Seguridad que solo recabó los votos positivos del representante de Moscú y China, mientras que los 13 miembros restantes se abstuvieron.

El 2 de marzo, en una decisión histórica, 141 países votaron a favor de otra resolución de condena de la invasión rusa frente a 35 abstenciones y cinco votos en contra. Al igual que en aquella resolución, Rusia volvió a recibir el apoyo de Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria.

De su lado, países como China, Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua e Irán son algunos de los que se abstuvieron en esta votación (al igual que en la primera), en la que participaron 183 miembros de la ONU, mientras que Argentina, Brasil, Colombia o México, votaron a favor. Venezuela no pudo votar al haber perdido el derecho por impago de sus cotizaciones. No obstante, a diferencia del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea no son vinculantes.

‘Politización’

En medio de un pequeño caos, los delegados rechazaron una segunda resolución sobre la situación humanitaria, propuesta por Sudáfrica y copatrocinada por China, pese a la oposición del embajador ucraniano, Sergiy Kyslytsya.

El texto no mencionaba a Rusia, que siempre ha defendido que mencionarlo es “politizar” el conflicto. Sus detractores, en tanto, consideran que no mencionar a Rusia es “poner al mismo nivel a agresor y agredido”. La resolución fue rechazada por 67 votos en contra, 50 a favor y 36 abstenciones. Solo votaron 153 países, frente a los 183 de la primera.

“Nunca fue producto de consultas con Ucrania ni de consultas regionales”, a diferencia del texto que llevaban preparando Francia y México desde hace semanas, protestó Kyslytsya, que acusó a Rusia de estar detrás de esta iniciativa sudafricana para “socavar” la autoridad de la asamblea.

La representante sudafricana alegó que “hay unos pocos países poderosos que han sido parte de este conflicto en la forma de guerras por delegación en otros países”, de los que “África ha sufrido sus resultados destructivos”, afirmó. “Hoy hemos permanecido unidos”, se congratuló la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield al término de la votación. “Rusia lo intentó y fracasó en el Consejo de Seguridad y en asociación con otros países lo intentó en la Asamblea General para socavar a Ucrania”, expresó.

Muchos países que han pasado por la tribuna de Naciones Unidas desde el miércoles en esta 11ª sesión especial de la Asamblea General, han advertido de las consecuencias que está teniendo el conflicto para los países en desarrollo, que apenas empezaban a levantar la cabeza de las desastrosas consecuencias de la pandemia de covid-19. En la declaración aprobada este jueves, los países también manifiestan su “preocupación” por el “aumento de la inseguridad alimentaria”.