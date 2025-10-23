El Mundo

Cierre del gobierno en Estados Unidos: funcionarios sin salario ni comida

El bloqueo presupuestario en Estados Unidos deja a miles de empleados federales sin sueldo. Muchos hacen fila por alimentos tras semanas sin ingresos.

Por AFP
Un cartel indica que la Galería Nacional de Arte de Washington, D.C., estará cerrada el 21 de octubre de 2025 debido al cierre del gobierno estadounidense. El cierre del gobierno estadounidense se prolongó durante su tercera semana, con el Congreso paralizado por un conflicto sobre el gasto y sin una solución a la vista para una crisis que ya ha costado miles de empleos.
Un cartel indica que la Galería Nacional de Arte de Washington, D.C., estará cerrada el 21 de octubre de 2025 debido al cierre del gobierno estadounidense. El cierre del gobierno estadounidense se prolongó durante su tercera semana, con el Congreso paralizado por un conflicto sobre el gasto y sin una solución a la vista para una crisis que ya ha costado miles de empleos. (DANIEL HEUER/AFP)







