Cierre del gobierno en Estados Unidos: funcionarios sin salario ni comida

Un cartel indica que la Galería Nacional de Arte de Washington, D.C., estará cerrada el 21 de octubre de 2025 debido al cierre del gobierno estadounidense. El cierre del gobierno estadounidense se prolongó durante su tercera semana, con el Congreso paralizado por un conflicto sobre el gasto y sin una solución a la vista para una crisis que ya ha costado miles de empleos.

North Bethesda, Estados Unidos. “Tengo que vivir”, dice con tono amargo Diane Miller, de 74 años, en medio de un estacionamiento en los suburbios de Washington.

A su lado, cientos de empleados federales, asfixiados económicamente por el bloqueo presupuestario en Estados Unidos, hacen fila frente a una distribuidora de ayuda alimentaria.

Llega su turno, muestra su tarjeta de funcionaria del gobierno federal y recibe dos cajas: una de frutas y verduras frescas, otra de alimentos no perecederos.

LEA MÁS: Gobierno de Estados Unidos entra en cierre parcial sin solución a la vista

Una ayuda “necesaria” desde que su hoja de pago muestra la cifra “0”.

Desde el 1.° de octubre, gran mayoría de los empleados federales están en paro técnico, no despedidos pero sin goce de sueldo, debido al “shutdown”, el cierre del gobierno por la falta de acuerdo entre los republicanos de Donald Trump y la oposición demócrata sobre el presupuesto estadounidense.

“Es horrible, todos sufrimos por esto. He trabajado más de 50 años para el gobierno y ahora me encuentro aquí, en esta fila, buscando comida. ¿Sin esto, cómo hago para comer?”, dice Miller con los ojos brillando de ira.

Para apoyar a los funcionarios, se organizan repartos de alimentos en todo el país.

El miércoles cerca de Washington, las más de 310 cajas, cada una con el equivalente a 75 dólares en compras, fueron distribuidas en menos de una hora.

“Hace apenas dos semanas estas personas recibían un salario regular y llevaban una vida normal. De repente, se encontraron sin nada y hacen fila para recibir alimentos”, suspira Dave Silbert, al frente del banco de alimentos que coorganiza la distribución.

La gente hace fila para recibir comida para los trabajadores federales suspendidos en No Limits Outreach Ministries el 21 de octubre de 2025 en Hyattsville, Maryland. El cierre del gobierno estadounidense se prolongó durante su tercera semana, con el Congreso paralizado por un conflicto sobre el gasto y sin una solución a la vista para una crisis que ya ha costado miles de empleos. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

“Nadie merece ser tratado como lo estamos siendo actualmente”, critica Diane Miller, quien trabaja para la Fema, la agencia gubernamental movilizada en caso de desastres naturales, que ha visto sus efectivos reducirse desde que asumió Donald Trump.

Para ella, ya no se trata de hacer gastos “innecesarios”, y mucho menos de ir al restaurante.

“Triste de ser estadounidense”

En la fila de espera, Adrian, quien prefiere no revelar su apellido por temor a represalias, suelta en un torrente de palabras: “Apenas podemos pagar nuestros préstamos bancarios y con las facturas diarias, como el teléfono y todo, es un efecto dominó. Necesito ayuda. No debería ser así después de 33 años al servicio de mi país”.

“Todo el mundo recibe su paga: los representantes, los senadores, mientras que nosotros, no. Si no nos pagan, ellos tampoco deberían ser pagados”.

Esta experta en derecho fiscal señala con el dedo la política de Donald Trump, y en particular los drásticos recortes en los empleos federales realizados a principios de año a través de su comisión para la eficiencia gubernamental, Doge, encabezada entonces por el magnate Elon Musk. “Ahora todo el mundo nos ve como un enemigo, cuando solo estamos haciendo nuestro trabajo”.

“¿Cuánto tiempo va a durar esto?”, se pregunta.

El bloqueo presupuestario, que ya se extiende por 22 días, es el segundo más largo en la historia del país.

La cuestión angustia a Amber, empleada de recursos humanos del ejército estadounidense que no quiso ser identificada. “Tengo mucho miedo de que esto dure mucho más. Estoy en una situación muy precaria, en pleno divorcio, y ahora, sin salario, me cuesta mucho llegar a fin de mes”, dice.

Acaba de pedir prestados 20.000 dólares para pagar alquileres.

“Estoy aquí hoy porque tengo que alimentar bien a mis dos hijos...”, comenta.

LEA MÁS: Trump anuncia primeros despidos por el ‘shutdown’ del gobierno de Estados Unidos

“Si esto dura hasta las festividades de Acción de Gracias (finales de noviembre), y luego hasta el invierno, ¡será una catástrofe!”, añade Diane Miller.

Con una sonrisa tensa, la septuagenaria suspira: “Hoy estoy triste de ser estadounidense”.