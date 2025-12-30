El Mundo

Choque de dos trenes en ruta a Machu Picchu deja 15 heridos

Al menos 15 personas resultaron heridas, una de gravedad, tras el choque frontal de dos trenes turísticos en la ruta a Machu Picchu. Autoridades atienden a los heridos y evalúan los daños.

EscucharEscuchar
Por AFP
Los trenes turísticos de PeruRail e Inca Rail colisionaron en la vía que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu, dejando varios heridos y daños materiales.
Los trenes turísticos de PeruRail e Inca Rail colisionaron en la vía que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu, dejando varios heridos y daños materiales. Imagen con fines ilustrativos. (CAROLINA PAUCAR/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ChoqueTrenesMachu PicchuPerúAccidente
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.