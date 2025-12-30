Choque de dos trenes en ruta a Machu Picchu deja 15 heridos

Los trenes turísticos de PeruRail e Inca Rail colisionaron en la vía que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu, dejando varios heridos y daños materiales. Imagen con fines ilustrativos.

Lima, Perú. Al menos 15 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras un choque frontal este martes de dos trenes turísticos en la ruta a Machu Picchu, en el sureste de Perú, informó la policía local.

El accidente ocurrió en la ruta ferroviaria de una sola vía que conecta a la localidad de Ollantaytambo con Machu Picchu, en la región andina de Cusco.

Un tren de la empresa PeruRail colisionó de frente con otro de la empresa Inca Rail por razones que aún se desconocen.

Las autoridades no informaron de inmediato la nacionalidad de los heridos.

Videos enviados por pasajeros a la emisora ​​RPP mostraron a turistas postrados a un lado de la vía y a las locomotoras dañadas por el impacto.

El jefe de la policía de Cusco, citado por la agencia estatal Andina, afirmó que 15 personas resultaron heridas, y que una estaba en estado grave.

La empresa Ferrocarril Transandino, concesionaria de la vía férrea del sureste de Perú, confirmó el choque entre los trenes de Inca Rail y PeruRail e informó que se registraron “daños personales y materiales”.

El gobierno regional del Cusco y el ministerio de Salud enviaron ambulancias al lugar para asistir a los heridos.

A Machu Picchu, ciudad prehispánica inca declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1983, los visitantes llegan por medio de un tren y además deben tomar un autobús que conduce a la famosa ciudadela.

El sitio arqueológico, principal atractivo turístico del Perú, recibe por día unos 4.500 visitantes en promedio.