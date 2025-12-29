Accidentes

Choque en ruta 32: Dos personas en condición crítica tras fuerte colisión

Un fuerte choque en la ruta 32 movilizó a unidades de rescate para liberar a personas prensadas

EscucharEscuchar
Por Reiner Montero y Julián Navarrete Silva
Accidente en ruta 32 deja dos personas en estado crítico
Accidente en ruta 32 deja dos personas en estado crítico (Cortesía/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidente en ruta 32Dos vehículos accidenteDos personas en estado crítico
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.