Choque en ruta 32: Dos personas en condición crítica tras fuerte colisión

Una colisión entre dos vehículos sobre la ruta 32 dejó tres personas lesionadas la tarde de este domingo. Dos de ellas fueron trasladadas en condición crítica.

El accidente ocurrió 800 metros antes del puente del río Sucio, en sentido San José-Limón. Según información de la Cruz Roja, el choque se produjo entre dos vehículos todo terreno estilo familiar que impactaron de forma lateral.

La colisión provocó que dos personas quedaran prensadas entre las latas retorcidas de uno de los vehículos. Ambas fueron extraídas después de varios minutos. Una mujer fue trasladada con varias heridas, en estado delicado, hacia el hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

El accidente ocurrió en una curva pronunciada, donde las autoridades suelen atender accidentes.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos enviaron varias unidades, entre ellas, un equipo de rescate.

La colisión generó largas presas, tanto para San José como para Guápiles.