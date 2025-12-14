Choque de tres vehículos en ruta 32 deja dos personas en condición crítica

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este domingo en la ruta 32 dejó como saldo siete personas valoradas por los cuerpos de emergencia, dos de ellas en condición crítica, según informó la Cruz Roja Costarricense.

El hecho se reportó a las 4:27 p.m. en el kilómetro 28 de esa carretera, donde chocaron tres vehículos. Al llegar al sitio, los cruzrojistas atendieron a siete pacientes.

De acuerdo con el informe preliminar, un hombre adulto y una mujer adulta fueron trasladados en condición crítica a los hospitales San Vicente de Paul y Rafael Ángel Calderón Guardia.

Además, otra mujer adulta fue llevada en condición urgente al Hospital de Guápiles.

Otras cuatro personas no requirieron traslado a centros médicos, tras ser valoradas en el lugar.

Para la atención de la emergencia, la Benemérita Cruz Roja movilizó nueve vehículos, entre unidades de rescate, avanzadas, básicas y operativas.