Candidato Salvador Nasralla denuncia intervención de ‘algoritmo’ en conteo de votos en Honduras

Nasralla aseguró que ‘un algoritmo cambió los datos’ para poner al candidato apoyado por Donald Trump, Nasry Asfura, como líder en las elecciones presidenciales hondureñas

Por Roger Bolaños Vargas
Salvador Nasralla, candidato presidencial por el opositor Partido Liberal, gesticula durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa el 2 de diciembre de 2025. La autoridad electoral de Honduras, bajo presión del presidente estadounidense Donald Trump, dijo el 2 de diciembre que los resultados de las elecciones presidenciales en Honduras serán respetados "escrupulosamente", donde los candidatos de derecha Nasry Asfura y Salvador Nasralla están en un empate técnico.
Salvador Nasralla, candidato presidencial por el opositor Partido Liberal, gesticula durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa el 2 de diciembre de 2025. (ORLANDO SIERRA/AFP)







