Candidato Salvador Nasralla denuncia intervención de ‘algoritmo’ en conteo de votos en Honduras

Salvador Nasralla, candidato presidencial por el opositor Partido Liberal, gesticula durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa el 2 de diciembre de 2025.

El presentador de televisión y candidato presidencial hondureño, Salvador Nasralla, denunció este jueves en su perfil oficial de Facebook una pregunta intervención en el conteo de votos de la elecciones presidenciales para beneficiar a su contrincante, el empresario y político derechista Nasry Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Nasralla aseguró en su posteo que “hoy jueves 4 de diciembre, a las 3:24 de la madrugada, se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013) cambió los datos. Los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Salvador Nasralla".

En consecuencia, el presentador de televisión pidió investigar a la empresa colombiana ASD, encargada del procedimiento.

“El pueblo hondureño no permitirá que se repita la curva de Batson. ¡Jueguen limpio!“, agregó Nasralla.

La reacción se da luego de que Asfura recuperó este jueves la ventaja en el conteo de votos, aunque el margen sigue siendo muy estrecho.

Con el 84,52% de las mesas escrutadas, Asfura, candidato del Partido Nacional (PN), suma el 40,05%, ligeramente por encima del 39,74% obtenido por Nasralla, del Partido Liberal (PL). La diferencia es de poco más de 8.000 votos, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura lideró la votación el domingo, pero el martes perdió la ventaja luego de que fallas en el sistema informático alteraran temporalmente la transmisión de resultados y colocaran a Nasralla al frente. Esa situación desató tensiones internacionales: Trump advirtió de “consecuencias graves” para Honduras si los resultados “eran cambiados”.

La publicación de datos se interrumpió inicialmente el lunes y luego nuevamente el miércoles durante tres horas por tareas de mantenimiento. El escrutinio irregular mantiene en suspenso a la nación centroamericana, ya afectada por la violencia del narcotráfico, las pandillas y la corrupción. La participación de Trump ha marcado la elección.