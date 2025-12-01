Colapsa el sitio oficial de resultados electorales en Honduras en medio del conteo

El sitio del CNE se cayó durante el conteo de las elecciones en Honduras, donde hay un empate técnico entre los candidatos presidenciales.

El sitio web oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras dejó de funcionar desde el mediodía del lunes 1.° de diciembre, justo cuando se desarrollaba el escrutinio de las elecciones generales celebradas el domingo 30 de noviembre, según reportó el medio La Prensa.

La última actualización del portal mostraban una reñida competencia presidencial entre Salvador Nasralla y Nasry Asfura, con una diferencia mínima de 515 votos.

Después de esa hora, el sitio no permitió más accesos ni presentó datos preliminares nuevos, según explicó el medio de comunicación.

La caída del sitio web del CNE coincidió con una diferencia mínima entre los dos candidatos, en una elección marcada por la tensión. (Screenshot sitio web/Screenshot sitio web)

Hasta el momento, pasadas las 3 p.m. el sitio web continúa presentando el error.

Empate técnico con 57% de actas escrutadas

El CNE informó que, tras el 57% del escrutinio, el empresario Nasry Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, superaba a Salvador Nasralla, conocido presentador de televisión, por una diferencia de 515 votos. Este margen mínimo fue calificado por la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, como un “empate técnico”.

Debido a esta situación, las autoridades electorales iniciarán el escrutinio manual para determinar al próximo presidente de Honduras, un país que enfrenta altos índices de pobreza y violencia.