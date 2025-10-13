El Mundo

California firma ley histórica que regula los chatbots de IA

El gobernador Gavin Newsom firmó una ley pionera que regula los chatbots de inteligencia artificial en California tras casos de suicidios vinculados a su uso.

Por AFP
Gavin Newsom
Gavin Newsom (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







