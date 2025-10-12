El Mundo

Explosión en fábrica de Estados Unidos dejó 16 muertos, según autoridades

Una potente explosión en una planta de explosivos en Tennessee, Estados Unidos dejó 16 muertos y destruyó un edificio completo. Autoridades investigan las causas.

Por AFP
La explosión en la planta de explosivos en Tennessee dejó un amplio despliegue de escombros y decenas de afectados mientras continúan las investigaciones.
La explosión en la planta de explosivos en Tennessee dejó un amplio despliegue de escombros y decenas de afectados mientras continúan las investigaciones. (-/AFP)







Estados UnidosExplosiónTragediaTennessee
