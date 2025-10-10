El Mundo

Explosión en planta de explosivos en Estados Unidos deja varios muertos y heridos

Varios muertos y decenas desaparecidos tras una potente explosión en Accurate Energetic Systems, en Tennessee; autoridades piden no acercarse.

EscucharEscuchar
Por AFP
occidente
La compañía fabricante de explosivos se ubica en Bucksnort, un área del condado de Hickman. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ExplosiónTennesseeEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.