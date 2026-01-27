Brasil y Francia rechazan la ‘Junta de Paz’ de Trump y defienden a la ONU

Ambos países fueron invitados por Trump a sumarse a su iniciativa.

Brasilia, Brasil. El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, abogaron el martes por fortalecer la ONU como respuesta a la Junta de Paz lanzada por el estadounidense Donald Trump, informó la presidencia de Brasil.

Ambos países fueron invitados por Trump a sumarse a su iniciativa, pero Francia ya dijo que no se uniría y Lula pidió que se concentre solo en la crisis de Gaza.

Durante una conversación telefónica de casi una hora, Lula y Macron “defendieron el fortalecimiento de las Naciones Unidas y coincidieron en que las iniciativas en materia de paz y seguridad deben estar en consonancia con los mandatos del Consejo de Seguridad”, según el comunicado de Brasilia.

Trump lanzó en Davos la semana pasada su iniciativa de una Junta de Paz, una entidad con la pretensión de resolver los conflictos globales.

La propuesta generó preocupaciones sobre su potencial de rivalizar con la ONU.

La llamada entre Lula y Macron ocurre un día después de que el brasileño conversara telefónicamente con Trump sobre la junta.

Según Lula, le propuso a Trump que esa instancia “se limite a la cuestión de Gaza y prevea un asiento para Palestina”.

El mandatario brasileño había acusado el viernes a Trump de querer ser “dueño” de una “nueva ONU”.

Por otro lado, Lula y Macron abordaron la situación en Venezuela, después de que en enero una incursión militar estadounidense depusiera al presidente Nicolás Maduro.

“Al condenar el uso de la fuerza en violación del derecho internacional”, ambos líderes “coincidieron en la importancia de la paz y la estabilidad en América del Sur y en el mundo”, señaló la nota.