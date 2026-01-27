El Mundo

Brasil y Francia rechazan la ‘Junta de Paz’ de Trump y defienden a la ONU

Tras la propuesta de Donald Trump, los presidentes de Brasil y Francia cierran filas para fortalecer las Naciones Unidas y cuestionan la autonomía de la nueva ‘Junta de Paz’.

Por AFP
El presidente de Francia, Emmanuel Macron (der.), y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izq.), al finalizar su visita a la exposición del artista brasileño Ernesto Neto en el Grand Palais de París el 6 de junio. Fotografía:
Ambos países fueron invitados por Trump a sumarse a su iniciativa. (MICHEL EULER/AFP)







Luiz Inácio Lula da SilvaEmmanuel MacronONUDonald TrumpJunta de PazBrasilFrancia
