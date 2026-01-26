Lula pide a Trump incluir a Palestina en su Junta de Paz y acuerdan reunión

Lula había acusado el viernes a Trump de querer ser “dueño” de una “nueva ONU” con la iniciativa lanzada en Davos.

Brasilia, Brasil. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó telefónicamente este lunes con su homólogo Donald Trump sobre la Junta de Paz presentada por el estadounidense y ambos acordaron además un encuentro en Washington, informó la presidencia brasileña.

Durante una llamada de 50 minutos, Lula propuso a Trump que su iniciativa de la Junta de Paz “se limite a la cuestión de Gaza y prevea un asiento para Palestina”, según un comunicado de Brasilia.

Lula había acusado el viernes a Trump de querer ser “dueño” de una “nueva ONU” con la iniciativa lanzada en Davos por el magnate republicano con la pretensión de resolver los conflictos globales.

