Lula pide a Trump incluir a Palestina en su Junta de Paz y acuerdan reunión

El presidente de Brasil propuso a Trump limitar la Junta de Paz a Gaza e incluir a Palestina, en una llamada previa a su reunión en Washington.

Por AFP
Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva gestures during the meeting of the Council for Sustainable Economic and Social Development in Brasilia on August 5, 2025. (Photo by EVARISTO SA / AFP)
Lula había acusado el viernes a Trump de querer ser “dueño” de una “nueva ONU” con la iniciativa lanzada en Davos. (EVARISTO SA/AFP)







