El Mundo

Lula en cumbre del Mercosur: ‘Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria’

Lula se ofreció a mediar en la crisis entre Washington y Caracas para hallar una salida diplomática y evitar un conflicto armado

Por AFP
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una conferencia de prensa durante la 47.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur este 27 de octubre. Fotografía:
LulaBrasilMercosurVenezuelaEstados Unidos
AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

