Bolivia vota en una elección histórica que pondrá fin a dos décadas de gobiernos de izquierda

Bolivia irá este domingo a segunda ronda entre dos candidatos de derecha, Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, que pondrá fin a 20 años de gobiernos de izquierda

Por AFP
El candidato presidencial de Bolivia por la coalición "Alianza Libre", Jorge "Tuto" Quiroga, saluda a sus simpatizantes durante un mitin en El Alto, Bolivia, el pasado 11 de octubre. Fotografía:
El candidato presidencial de Bolivia por la coalición "Alianza Libre", Jorge "Tuto" Quiroga, saluda a sus simpatizantes durante un mitin en El Alto, Bolivia, el pasado 11 de octubre. Fotografía: (JORGE BERNAL/AFP)







