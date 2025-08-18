El Mundo

Bolivia elegirá presidente en balotaje entre dos candidatos de derecha, según conteo oficial

Autoridades indican que segunda ronda se dará entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga

Por AFP

La Paz, Bolivia. Bolivia elegirá a su próximo presidente en una segunda vuelta entre dos candidatos de derecha: un senador que dio la sorpresa y un expresidente. El sorpresivo resultado electoral se da luego de 20 años de gobierno de izquierda y deja fuera de la competencia al exlíder de la oposición.








