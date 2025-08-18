Bolivia elegirá presidente en balotaje entre dos candidatos de derecha, según conteo oficial

La Paz, Bolivia. Bolivia elegirá a su próximo presidente en una segunda vuelta entre dos candidatos de derecha: un senador que dio la sorpresa y un expresidente. El sorpresivo resultado electoral se da luego de 20 años de gobierno de izquierda y deja fuera de la competencia al exlíder de la oposición.
Esta segunda ronda será el próximo 19 de octubre.
Estos datos se basan en los primeros conteos oficiales.
Rodrigo Paz, senador por Tarija (sur), quedó primero con más de 32,1% de los votos con el 92% de las actas escrutadas. En segundo lugar aparece el exmandatario Jorge Quiroga con más de 26,8%, según los datos publicados por el Tribunal Supremo Electoral en su página web..
Paz, de 57 años y cuyo sorpresivo primer lugar no fue anticipado hace una semana por las encuestas, sorprendió en ese primer lugar.
El millonario Samuel Doria Medina, favorito en todas las encuestas hasta hace una semana, quedo relegado al tercer puesto con más del 19%.
Después de 20 años en el poder, la izquierda impulsada primero por Evo Morales y luego por el presidente Luis Arce dejará el poder en noviembre.
