Editorial

Editorial: La incertidumbre sacude el futuro de Bolivia y persistirá casi dos meses más

El colapso electoral de la izquierda hegemónica abre un nuevo periodo para este país en crisis. El rechazo a su fallido modelo estatista fue claro; lo difícil será impulsar una nueva ruta de bienestar

EscucharEscuchar
Por La Nación
This combination of pictures created on August 17, 2025, Rodrigo Paz (L), Bolivia's presidential candidate for the Christian Democratic Party (PDC), speaking to his supporters following the results of the presidential election in La Paz, Bolivia on August 17, 2025, and Jorge "Tuto" Quiroga Ramirez, former Bolivian president and presidential candidate for the "Alianza Libre" (Free Alliance) coalition, speaking to his supporters following the results of the presidential election in La Paz on August 17, 2025. Jorge "Tuto" Quiroga, a right-wing former president, and Rodrigo Paz, a senator from Bolivia's richest regions, will go head-to-head in the country's presidential runoff in October after leading the first round of voting on August 17, 2025. (Photo by Aizar RALDES and Martin BERNETTI / AFP)
El centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, quedó en primer lugar, con 32,14% de los votos. Se medirá en segunda ronda con el expresidente derechista Jorge Quiroga Ramírez, de Alianza Libre, quien obtuvo el 26,81% de los votos. (AIZAR RALDES MARTIN BERNETTI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialBoliviaEvo MoralesMASRodrigo Paz PereiraJorge Quiroga RamírezLuis Arce
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.