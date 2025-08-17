El Mundo

Elecciones en Bolivia: lo que debe saber del relevo tras dos décadas de gobiernos de izquierda

Más de 7,9 millones de bolivianos están llamados a elegir entre ocho candidatos presidenciales y a renovar el Congreso de 166 miembros

Por AFP
Votaciones en Bolivia
Una mujer vota en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales, en La Paz, Bolivia. (MARTIN BERNETTI/AFP)







