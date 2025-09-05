El Mundo

Aviones militares de Venezuela sobrevuelan buque de Estados Unidos; Pentágono responde enviando cazas a Puerto Rico

El Pentágono calificó de ‘provocador’ el sobrevuelo de aviones venezolanos sobre un buque estadounidense

Por AFP
Aviones militares de Estados Unidos. El Pentágono está en tensión con Venezuela.
Aviones de combate F-35 sobrevuelan la Casa Blanca el 3 de setiembre durante la visita del presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a Donald Trump. Foto: (OLIVER CONTRERAS/AFP)







