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Autoridades de Dubái cierran hospital vinculado a Irán

Dubái clausura hospital vinculado a Irán tras romper relaciones diplomáticas por ola de ataques con misiles iraníes

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Por AFP
Dubái sumará un distrito residencial firmado por Mercedes-Benz. El complejo tendrá 12 torres, 13.000 apartamentos y una torre central de 341 metros.
Dubái clausura hospital vinculado a Irán tras romper relaciones diplomáticas por ola de ataques con misiles iraníes. (Mercedes-Benz/Cortesía)







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