Autoridades de Dubái cierran hospital vinculado a Irán

Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ordenaron el cierre de un hospital de Dubái vinculado a Irán, contaron a la AFP tres empleados del centro, en pleno deterioro de las relaciones entre los dos países vecinos por los ataques de Teherán a países del Golfo.

Desde que Estados Unidos e Israel empezaron a atacar Irán el 28 de febrero, Teherán respondió con oleadas de misiles y drones contra los Estados del Golfo, con más de 2.000 ataques solo contra los EAU.

Los ataques tensaron las relaciones entre los países, lo que llevó a Abu Dabi a retirar a su embajador en Irán y a cerrar su misión diplomática.

Se cerraron además varias entidades vinculadas a Irán, incluidas escuelas, a pesar de los vínculos económicos y comunitarios de larga data.

“El Gobierno nos pidió a todos que nos fuéramos”, explicó a la AFP un empleado del hospital, que pidió permanecer en el anonimato.

“La dirección del hospital nos dijo que era por los ataques de Irán contra los EAU”, añadió.

El hospital iraní, que da empleo a más de 700 personas, está gestionado por la Media Luna Roja Iraní y es uno de los centros sanitarios más antiguos de Emiratos.

Un funcionario emiratí declaró a la AFP que “se cerrarán ciertas instituciones directamente vinculadas al régimen iraní y a los Guardianes de la Revolución” tras constatarse que infringían las leyes de Emiratos.