Tensión en Medio Oriente: Emiratos Árabes Unidos cierra su embajada en Irán y retira a su embajador

Un video muestra el momento de un ataque iraní contra una base de Estados Unidos en Baréin. El audiovisual fue difundido en redes sociales el 28 de febrero del 2026 y fue verificado por equipos de AFPTV en París, Francia.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos cerró su embajada en Irán y retiró a su embajador, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores este domingo, tras una andanada de bombardeos iraníes.

“Emiratos Árabes Unidos anuncia el cierre de su embajada en Teherán y la retirada de su embajador y de todos los miembros de su misión diplomática, y condena los ataques iraníes”, consignó esa cartera en un comunicado publicado en X.

Los ataques de Irán en el país del Golfo, con misiles y drones, mataron a cuatro personas e hirieron a una decena más.

La medida supone la condena más enérgica hasta ahora por parte de un Estado del Golfo desde que Teherán empezó los ataques, tras la masiva campaña aérea lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que causó la muerte de su líder supremo y de otros altos funcionarios.

Emiratos dijo que “ataques agresivos impactaron sitios civiles, incluyendo áreas residenciales, aeropuertos, puertos e instalaciones de servicios, lo que pone en peligro a civiles indefensos”.

Por segundo día, corresponsales de la AFP escucharon potentes explosiones en Dubái, Doha y Manama, así como en Riad, mientras Irán lanzaba contraataques tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Entre tanto, los estados del golfo Pérsico prometieron este domingo defenderse de los ataques iraníes, incluso “responder a la agresión” si fuera necesario, después de una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) este domingo para formular una respuesta unificada. Todos denunciaron haber sufrido daños iraníes.

Estados Unidos reabrió por completo su embajada y enviaron un nuevo embajador a Teherán en el 2022, en medio de un deshielo en las relaciones entre la federación y la república islámica. Arabia Saudita siguió posteriormente el mismo camino.