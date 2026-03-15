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Dubái intenta proteger su imagen turística tras ataques iraníes con drones y misiles

Dubái intenta mantener su imagen de ciudad segura mientras enfrenta ataques con drones de Irán en medio del conflicto regional.

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Por AFP
Este año, la Conferencia de las Partes o COP28 de Naciones Unidas se realizará en Dubái pues Emiratos Árabes Unidos detenta la presidencia del encuentro internacional este año. Fotografía:
Influencers y autoridades de Emiratos Árabes Unidos impulsan campañas para reforzar la percepción de seguridad en Dubái. (Juan Fernando Lara Salas)







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