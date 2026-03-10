El País

Cancillería saca al segundo grupo de costarricenses de Emiratos Árabes por conflicto en Medio Oriente

El Ministerio de Relaciones Exteriores recomendó a los costarricenses salir de la región

Por Cristian Mora
Turistas se detienen cerca de las Etihad Towers en Abu Dabi el 1 de marzo de 2026. La campaña de represalias de Irán con misiles y drones en el Golfo ha dejado tres muertos y 58 heridos en Emiratos Árabes Unidos desde su inicio.
Ante la escalada del conflicto y la tensión en Medio Oriente, el Gobierno reiteró el llamado a los ticos para que abandonen la zona mientras existan opciones disponibles. (RYAN LIM/AFP)







Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

