El País

Costa Rica saca a 30 ciudadanos de Emiratos Árabes por conflicto en Medio Oriente

La Cancillería coordinó la salida de 30 costarricenses desde Emiratos Árabes y pide a los ticos que no permanezcan en la región.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Turistas se detienen cerca de las Etihad Towers en Abu Dabi el 1 de marzo de 2026. La campaña de represalias de Irán con misiles y drones en el Golfo ha dejado tres muertos y 58 heridos en Emiratos Árabes Unidos desde su inicio.
La campaña de represalias de Irán con misiles y drones en el Golfo ha dejado tres muertos y 58 heridos en Emiratos Árabes Unidos desde su inicio. (RYAN LIM/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Medio OrienteEmiratos ÁrabesCosta Rica
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.