Costa Rica saca a 30 ciudadanos de Emiratos Árabes por conflicto en Medio Oriente

La campaña de represalias de Irán con misiles y drones en el Golfo ha dejado tres muertos y 58 heridos en Emiratos Árabes Unidos desde su inicio.

Un total de 30 costarricenses que se encontraban en Emiratos Árabes Unidos (EAU) fueron evacuados este viernes ante la escalada del conflicto en Medio Oriente, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

De acuerdo con la Cancillería, los ciudadanos salieron desde el Aeropuerto Internacional de Sharjah en un vuelo de la aerolínea Air Arabia con destino a Viena, en Austria, y Atenas, en Grecia.

Como parte de la asistencia, la Embajada de Costa Rica con sede en Emiratos Árabes Unidos tramitó 15 visas para quienes requerían transitar por terceros países. Además, en coordinación con Emirates Airlines, se logró reagendar los boletos de 11 costarricenses que estaban varados en terminales emiratíes debido a la crisis de seguridad.

La operación fue coordinada por la Embajada de Costa Rica y las autoridades emiratíes. En la terminal aérea, el embajador en Abu Dabi, Francisco J. Chacón, y la cónsul general, Nery Mata, acompañaron al grupo antes de su partida.

Salidas por tierra y zonas de riesgo

La Cancillería también facilitó el traslado terrestre de grupos desde zonas críticas a través de rutas desde EAU y Catar hacia Omán, así como desde Israel hacia Egipto y Jordania.

Actualmente, se estima que 197 costarricenses residen de forma permanente en los Emiratos Árabes Unidos. Para mantener una comunicación directa, la Embajada gestiona un grupo de WhatsApp donde se difunden alertas en tiempo real.

Recomendación urgente: abandonar la región

Ante la escalada del conflicto y la tensión en Medio Oriente, el Gobierno reiteró el llamado a los ticos para que abandonen la zona mientras existan opciones disponibles.

“El Gobierno reitera a los ciudadanos costarricenses que se encuentran en Medio Oriente aprovechar las oportunidades para salir de la región mediante vuelos comerciales u otros medios disponibles en el país donde se encuentren”, indicó la Cancillería a través de un comunicado.

Las autoridades advirtieron que la capacidad del Estado para realizar evacuaciones propias en zonas de guerra es extremadamente limitada, debido a la falta de recursos económicos y materiales para operativos de esa escala. Sin embargo, el país gestiona espacios en vuelos humanitarios organizados por otros países, aunque su concreción no puede garantizarse a corto plazo.

Contactos de asistencia consular

Para los costarricenses que permanecen en la región, la Cancillería detalla los canales oficiales de asistencia: