Así es ‘el infierno de Brooklyn’, la prisión federal que ahora alberga a Nicolás Maduro

Nicolás Maduro fue trasladado al Metropolitan Detention Center de Nueva York, una de las cárceles federales más estrictas y controvertidas de Estados Unidos, mientras espera su audiencia este lunes.

Nicolás Maduro permanece recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC), tras su captura por parte de las fuerzas estadounidenses este sábado 3 de enero.

La cárcel, inaugurada en la década de 1990 y conocida como “el infierno de Brooklyn” es una de las más estrictas y polémicas de Estados Unidos.

Condenas mediáticas

El centro penitenciario actualmente alberga a reconocidos hombres acusados por narcotráfico, así como figuras mediáticas condenadas por delitos federales:

Ismael “El Mayo” Zambada.

Rafael Caro Quintero.

José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”.

También estuvo Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien fue indultado por Donald Trump en noviembre pasado.

Además, el MDC, que alberga alrededor de 1.200 internos, también recibió a presos como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México.

Otros internos célebres incluyen al italiano Luigi Mangione, acusado de asesinato, y el rapero Sean “Diddy” Combs. Michael Cohen, exasesor de Trump, también pasó por estas instalaciones en 2020 por evasión fiscal y relató las duras condiciones de las celdas, de apenas ocho por diez pies, con colchones de una pulgada y media y sin acceso a libros al inicio de su reclusión.

Metropolitan Detention Center in Brooklyn es donde se alejara Nicolas Maduro y Cilia Flores, como verán, cuenta con el privilegio de tener una celda exclusiva para él, cuenta con su baño personal, y una cama.

El Primer Mundo, dignidad. Sin tortura, hasta contó con orejitas de… pic.twitter.com/fUWrGf8kgU — 🪙 Javier Guevara (@Javier_Guevara) January 4, 2026

Única cárcel federal de Nueva York

“El infierno de Brooklyn” es la única cárcel federal de Nueva York y, de acuerdo con medios internacionales, tiene una de las peores reputaciones de la ciudad.

Dentro de las denuncias de los reclusos se encuentran falta de personal, delincuencia interna y condiciones duras de vida en las celdas.

Ghislaine Maxwell, antigua presa británica vinculada con el caso de Jeffrey Epstein, denunció condiciones “inhumanas y degradantes”.

En el 2019, hubo protestas por siete días sin electricidad ni calefacción, con temperaturas bajo cero.

Según los medios, los reclusos golpeaban las ventanas para pedir ayuda, mientras sus abogados denunciaban la falta de servicios médicos.

La Oficina de Prisiones fue investigada por el Departamento de Justicia y se indemnizó a 1.600 reclusos con $10 millones.

Años después, en 2024, al menos dos internos murieron en hechos violentos. Los reclusos de alto riesgo suelen ser recluidos en la Unidad de Vivienda Especial, conocida como 9-Sur o SHU, con 1,5 metros cuadrados de espacio y vigilancia constante.

Informes de CNN y documentos judiciales indican que la cárcel opera con apenas el 55% del personal necesario, lo que provoca confinamientos prolongados, fallas eléctricas, episodios de violencia y condiciones insalubres.

Llegada de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y de terrorismo, llegó este sábado en la noche al centro penitenciario.

De acuerdo con las autoridades, comparecerá ante un juez de Nueva York el lunes al mediodía (11:00 a. m. hora Costa Rica) ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan.

La acusación lo vincula al Cartel de los Soles, señalando que facilitó el tráfico internacional de drogas.

Tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, serán trasladados desde el aeropuerto Stewart International hasta Manhattan bajo estrictas medidas de seguridad. De ser hallado culpable, podría enfrentar largas condenas de prisión.