A esta hora comparecerá Nicolás Maduro ante un juez en Nueva York

El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá ante un juez de Nueva York el lunes al mediodía (11:00 a. m. hora Costa Rica), anunció este domingo el tribunal que le notificará formalmente los cargos en su contra.

Acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y de terrorismo, el jefe de Estado capturado en Caracas el sábado mediante un operativo estadounidense comparecerá ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan.

Nicolás Maduro desea "un feliz año nuevo" mientras es llevado a las oficinas de la DEA

El líder izquierdista llegó esposado y con los ojos tapados a Estados Unidos. Fue trasladado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de ser presentado ante el juez.

Las explosiones y sobrevuelos que sacudieron Caracas el sábado fueron el clímax de cuatro meses de presión militar contra Maduro. Desde septiembre, Estados Unidos llevó a cabo una serie de bombardeos contra lanchas que supuestamente transportaban drogas en el Caribe, con un saldo de más de un centenar de muertos.

Estados Unidos ha ido ampliando con los años las investigaciones y las acusaciones contra la cúpula venezolana, a la que que acusa principalmente de narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas.

Operación Resolución Absoluta

La “Operación Resolución Absoluta” (Operation Absolute Resolve, en inglés), inició a las 10:46 p. m. del viernes (11:46 p. m. en Costa Rica), cuando Trump dio la orden final.

Según detalló el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, más de 150 aeronaves se desplegaron desde 20 bases distintas, tanto terrestres como marítimas, distribuidas a lo largo del hemisferio occidental.

Antes del ataque, Estados Unidos dejó a oscuras a Caracas, y alrededor de la 1:01 a. m. en Caracas (2:01 a. m. en Costa Rica), la fuerza militar logró ingresar.

Trump dijo en entrevista con Fox News, que Maduro, quien estaba dormido en ese momento, al darse cuenta del operativo intentó refugiarse en un espacio de acero, pero no tuvo éxito.