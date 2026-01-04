Vea las primeras imágenes de Nicolás Maduro a su llegada a la sede de la DEA en Estados Unidos

Nicolás Maduro llegando a la DEA en Nueva York tras su captura

Nicolás Maduro llegó la noche de este sábado a la sede de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en el bajo Manhattan, Nueva York, donde fue escoltado por agentes de esa organización.

Videos en redes sociales, muestran a Maduro esposado, luciendo un abrigo y gorro negros y sandalias con medias, al tiempo que saluda a los oficiales y personas a su alrededor con un “happy new year”, mientras avanza por un pasillo lleno de policías.

Maduro, extraído de Caracas junto a su esposa Cilia Flores en medio de un bombardeo en la madrugada del sábado, aterrizó por la tarde en el aeropuerto Stewart International, al norte de Nueva York.

Al líder venezolano se le vio rodeado de agentes del FBI mientras descendía por la escalerilla del avión del gobierno estadounidense. Fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.

De allí, fue trasladado en helicóptero a Manhattan donde lo esperaba un importante contingente policial, según imágenes de la AFP.

El mandatario venezolano fue llevado posteriormente a las instalaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y luego a la prisión Metropolitan Detention Center, en Brooklyn.

Nicolás Maduro. (Twitter/Nicolás Maduro.)

Maduro debe comparecer en una fecha aún no precisada ante un juez de Nueva York para responder por las acusaciones de narcotráfico y terrorismo.

Por su captura el gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de $50 millones.