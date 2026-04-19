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Argentina e Israel firman acuerdo de cooperación que busca sumar aliados en Latinoamérica

El acuerdo busca fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre ambos países

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Por AFP
El presidente Javier Milei y el primer ministro Benjamín Netanyahu firmaron en Jerusalén los Acuerdos de Isaac para fortalecer la cooperación entre Argentina e Israel.
El presidente Javier Milei y el primer ministro Benjamín Netanyahu firmaron en Jerusalén los Acuerdos de Isaac para fortalecer la cooperación entre Argentina e Israel. (ILIA YEFIMOVICH/AFP)







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